The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه قتل قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل في غارة شنّها على قطاع غزة الجمعة، عز الدين الحداد، واصفا إياه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأكد مسؤولان في حماس لوكالة فرانس برس مقتل الحداد “القائد الكبير في كتائب القسام” في الضربة الإسرائيلية.

وأفاد الجيش في بيان أنه تمّكن بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) من قتل “الإرهابي المدعو عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحماس الإرهابية”.

وأشار الى أن الحداد كان من آخر القادة العسكريين “الذين كانوا يقفون خلف مجزرة السابع من (تشرين الأول) أكتوبر الدموية” في العام 2023، في إشارة الى هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، والذي كان شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ولفت الجيش الإسرائيلي الى أن الحداد كان “من آخر كبار قادة الذراع العسكرية لحماس الذين أشرفوا على التخطيط والتنفيذ” لهجوم العام 2023، وعلى “إدارة القتال” ضد القوات الإسرائيلية في الحرب المدمّرة في غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي الى أن الحداد “من أقدم قادة حماس، إذ انضم إلى صفوفها في فترة تأسيسها وخلال سنوات نشاطه في المنظمة، لعب دورا مركزيا في حكم الإرهاب وتولى سلسلة من المناصب البارزة، من بينها قائد لواء مدينة غزة وقائد وحدات إضافية”.

وقال إنه كان “ضالعا في احتجاز عدد كبير من المختطفين الإسرائيليين لدى حماس. كما أدار منظومة احتجاز المختطفين… وأحاط نفسه بمختطفين إسرائيليين بهدف منع تصفيته”.

ومنذ اندلاع الحرب، لاحقت الدولة العبرية واغتالت العديد من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في غزة ولبنان وإيران، يتقدمهم القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وخلفه محمد السنوار، وشقيق الأخير يحيى السنوار الذي كان رئيسا للحركة عند وقوع هجوم 2023، ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية أثناء زيارته طهران.

جد/كام/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية