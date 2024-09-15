الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صاروخا أطلِق من اليمن سقط في وسط البلاد

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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الأحد أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في “منطقة مفتوحة” وسط الدولة العبرية، مؤكدا أن ذلك لم يؤد الى وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان “متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات”.

وأشار في بيان ثانٍ أصدره قرابة الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) الى أن “الصاروخ أطلق من اليمن”، موضحا بأن “دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض. نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص”.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مرارا إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه الدولة العبرية.

وفي 20 تموز/يوليو، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، غداة تبنّيهم هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.

وأكد المتمرّدون في أعقاب هذا الهجوم، أن الرد عليه “آتٍ” و”حتمي”.

كما يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، منذ أشهر هجمات تستهدف سفنا قبالة سواحل اليمن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

والحوثيون هم جزء مما يعرف بـ”محور المقاومة” ويضم فصائل مدعومة من إيران في المنطقة.

سمو/كام