الجيش الإسرائيلي يتحقق من هجوم يحتمل أنه بطائرة مسيرة بعد انفجار في تل أبيب

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب في الساعات الأولى من يوم الجمعة ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.

وقال الجيش في بيان مقتضب “في وقت سابق من الليلة (الجمعة)، سمع دوي انفجار في منطقة وسط تل أبيب. ونتحقق من التقارير التي تفيد بأنه كان هدفا جويا. والواقعة قيد التحقيق”.

ولم ترد تقارير عن دوي صفارات الإنذار قبل الانفجار، الذي وقع بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.

وأظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.