الجيش الإسرائيلي يحتجز قافلة من مركبات الأمم المتحدة بشمال غزة

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الأمم المتحدة/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه احتجز قافلة من مركبات الأمم المتحدة في شمال قطاع غزة بعد معلومات استخباراتية أشارات إلى وجود عدد من “المشتبه بهم الفلسطينيين” في القافلة مضيفا أنه أراد استجوابهم.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي “نؤكد أن هذه ليست قافلة تحمل لقاحات شلل الأطفال، بل قافلة الغرض منها تبادل أفراد الأمم المتحدة. الواقعة لم تنته بعد”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه على دراية “بواقعة مستمرة تتعلق بأفراد ومركبات للأمم المتحدة” ويعمل على تحديد الحقائق. وأضاف أن الأولوية القصوى للمنظمة “هي سلامة وأمن زملائنا”.