الجيش الإسرائيلي يحث سكان جنوب لبنان على تجنب مناطق محظورة

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) – حذر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين سكان جنوب لبنان من التحرك جنوب خط قرى محددة أو الاقتراب من المناطق القريبة من نهر الليطاني، مؤكدا أن قواته لا تزال منتشرة في المنطقة خلال فترة وقف إطلاق النار بسبب ما وصفه باستمرار نشاط حزب الله.

وفي بيان، حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي المدنيين اللبنانيين على عدم العودة إلى عدد من القرى الحدودية حتى إشعار آخر، مشيرا إلى المخاطر الأمنية.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )