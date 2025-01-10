الجيش الإسرائيلي يحدد هوية رهينة قتل في غزة

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القدس (رويترز) – أكدت إسرائيل أن الرهينة حمزة الزيادنة نجل يوسف الزيادنة، الذي كان رهينة أيضا، عثر عليه مقتولا بجانب والده في نفق تحت الأرض بالقرب من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه أبلغ عائلة حمزة بوفاته بعد انتهاء الطب الشرعي من الفحص.

واقتاد مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حمزة،وهو بدوي إسرائيلي، مع والده إلى القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأسبوع أنه عثر على جثة الرهينتين بالقرب من جثث حراس مسلحين من حماس أو من جماعة فلسطينية مسلحة أخرى، مضيفا أنهما لم يقتلا في الآونة الأخيرة على ما يبدو ولم يتضح بعد كيف قتلا.

ولم تدل حماس بتعليق بعد.

وتأتي استعادة جثتيهما وسط جهود جديدة تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وتحرير من تبقى من الرهائن الإسرائيليين قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وجدد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، والذي يمثل معظم العائلات، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع حماس وإعادة الرهائن قائلا إن يوسف وحمزة كان من الممكن إنقاذهما إذا تم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق.

ولم تحقق المفاوضات أي تقدم ملحوظ منذ ما يقرب من عام، إذ قالت حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب جميع قواتها من قطاع غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب قبل القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وشنت إسرائيل عمليتها العسكرية على غزة بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 46 ألف شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وتدمير مساحات شاسعة من القطاع ونزوح معظم سكانه عدة مرات، علاوة على نقص حاد في الغذاء والدواء.