الجيش الإسرائيلي يحقق في منشورات غير مصرح بها تأمر بإخلاء منطقة بجنوب لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه يحقق في إسقاط وحدة تابعة له منشورات غير مصرح بها على منطقة حدودية في جنوب لبنان تأمر السكان بالمغادرة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة في لبنان أن إسرائيل أسقطت منشورات تأمر السكان بمغادرة منطقة الوزاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يصدر أمرا بهذا الإجراء الذي قامت به وحدة لم تسع للحصول على الموافقات المناسبة، وإنه لا تجري عمليات إجلاء حاليا.

وفر عشرات الآلاف من المدنيين بالفعل من قرى وبلدات على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية خلال ضربات عبر الحدود على مدى أشهر، منذ كثفت جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية هجماتها تزامنا مع حرب غزة.