الجيش الإسرائيلي يخفف بعض القيود الأمنية على مناطق بشمال إسرائيل

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القدس (رويترز) – خفف الجيش الإسرائيلي بعض القيود الأمنية المفروضة على السكان في مناطق بشمال إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، في مؤشر محتمل على أنه لا يتوقع أي هجوم فوري واسع النطاق من إيران أو الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.

وقال الجيش في بيان إن القرار جاء بعد “تقييم للموقف”، دون الإشارة إلى القصف الإسرائيلي لمواقع عسكرية في إيران في الساعات الأولى من صباح يوم السبت والذي نفذته إسرائيل ردا على هجوم طهران عليها هذا الشهر.

وأضاف الجيش أنه يمكن للمدارس الآن أن تفتح أبوابها للطلاب في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان ما دامت هناك ملاجئ قريبة للاحتماء من القنابل. وتطلق جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران رشقات صاروخية على إسرائيل منذ أشهر.

وذكر الجيش أنه يُسمح الآن بالتجمعات التي تضم ألفي شخص في البلدات البعيدة قليلا عن الحدود والأقرب إلى مدينة حيفا الساحلية.

ودأب الجيش الإسرائيلي على تشديد القيود المفروضة على الجبهة الداخلية وتخفيفها خلال العام المنصرم، اعتمادا على تقييمه لمستوى التهديد.

ولم تستهدف إسرائيل في هجومها الذي شنته على إيران يوم السبت أي منشآت نفطية أو نووية ولم يصدر عن الهجوم أي توعد بالثأر حتى الآن من جانب طهران.