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الجيش الإسرائيلي يرجح اعتراض صاروخ قادم من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض “على الأرجح” صاروخا قادما من اليمن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إنها لم تتلق أي مكالمات بخصوص سقوط صاروخ أو وقوع إصابات.

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية، التي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية