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الجيش الإسرائيلي يستدعي 3 كتائب احتياط لتعزيز القيادة المركزية

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت إنه استدعى ثلاث كتائب من قوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية التي تشمل مناطق عملياتها الضفة الغربية المحتلة.

جاء القرار قبل فترة أعياد يهودية غالبا ما يزيد خلالها التوتر في القدس والضفة الغربية، حيث يتصاعد العنف تزامنا مع حرب إسرائيل الجارية على غزة.

وقال الجيش “وفقا لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ثلاث كتائب من قوات الاحتياط من أجل الأنشطة العملياتية وتعزيز الدفاع في القيادة المركزية”.

ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

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