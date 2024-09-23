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الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على حزب الله في لبنان

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القدس (رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن الجيش بدأ في تنفيذ ضربات جديدة على مواقع لجماعة حزب الله في لبنان يوم الاثنين بعد أن علم بأن الجماعة المتحالفة مع إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن الجيش وجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع حزب الله.

وردا على سؤال من الصحفيين حول توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان، قال هاجاري “سنفعل كل ما هو مطلوب” من أجل إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية