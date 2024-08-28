الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة ويدفع بدبابات إلى وسط خان يونس

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – دفعت القوات الإسرائيلية بدبابات إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة وشنت ضربات على أنحاء القطاع ودخلت في اشتباكات مع مسلحين تقودهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وذكر مسعفون أن ذلك أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا على الأقل يوم الأربعاء.

وقال سكان في خان يونس إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت على نحو مفاجئ إلى وسط المدينة وأصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان في شرقها، مما أجبر العديد من العائلات على الفرار بحثا عن ملاذ آمن بينما حوصر آخرون في منازلهم.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الهجمات الإسرائيلية على خان يونس أدت إلى مقتل 11 على الأقل.

وفي مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة حيث يحتمي ما لا يقل عن مليون، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثمانية فلسطينيين بالقرب من مدرسة تؤوي عائلات نازحة.

وفي مخيم النصيرات بوسط القطاع قُتل الصحفي محمد عبد ربه وشقيقته في قصف إسرائيلي على منزلهما، بحسب مصادر طبية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن مقتل عبد ربه يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية إلى 172 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية أوامر إخلاء في مختلف أنحاء القطاع هي الأعلى وتيرة منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 11 شهرا، مما أثار انتقادات حادة من فلسطينيين والأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة بسبب تقلص مساحة المناطق الإنسانية وغياب المناطق الآمنة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بإخلاء المناطق التي شنت منها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة هجمات، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وذكر الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إن مقاتليهما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالقطاع، وأطلقوا صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل أكثر من 40500 في القطاع، وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما دمرت مساحات شاسعة منه. وتقول وكالات الإغاثة الإنسانية إن أغلب السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا عدة مرات ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.