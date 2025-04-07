الجيش الإسرائيلي يشيد مواقعا له في غزة مع السيطرة على مساحات واسعة

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – شوهدت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين وهي تمهد أراضي وتشيد أبراج مراقبة ضمن مناطق من قطاع غزة سيطرت عليها في الأيام القليلة الماضية في عملية عسكرية تقول الأمم المتحدة إن الجيش سيطر خلالها بالفعل على ثلثي مساحة القطاع أو أخلاها من السكان.

وأصدر الجيش تحذيرات متكررة بالإخلاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية منذ استئناف عملياته في غزة في 18 مارس آذار، مما أجبرهم على النزوح إلى منطقة ضيقة المساحة على شاطئ البحر.

وقالت زكية سامي (60 عاما)، وهي أم لستة أطفال من مدينة غزة، أنها شاهدت الدبابات تنتشر بمناطق مرتفعة في أثناء فرارها من منزلها بعد أن أمر الجيش عائلتها بمغادرة حي الشجاعية.

وقالت لرويترز عبر تطبيق للدردشة “سيطروا على تلة المنطار اللي كنا ناخد أولادنا ليلعبوا هناك، وهلقيت متمركزين عليها ومن هناك بيقدروا يقصفوا أي بيت بدهم إياه في الشجاعية”.

وأضافت “غزة في الأساس مكان صغير والإسرائيليين قاعدين بيقلصوا مساحتها أكتر وأكتر، إحنا قاعدين بيخنقونا في وقت لا فيه أكل والقنابل بتتساقط فوق روسنا”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إجمالي المساحة التي استولت عليها إسرائيل أو أصدرت أوامر بإخلائها بلغ 65 بالمئة من قطاع غزة. وفي رفح وحدها أوضحت لجنة الإنقاذ الدولية أن 140 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقُتل صحفي فلسطيني يوم الاثنين وأصيب تسعة آخرون، بعضهم في حالة حرجة، عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة تستخدمها وسائل الإعلام داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا يحاولون إخماد النيران التي اندلعت في الخيمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. وانتشرت على نطاق واسع صور تظهر صحفيا تشتعل فيه النيران وشخصا آخر يحاول إنقاذه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف حسن إصليح ووصفه بأنه “إرهابي يتخفى في العمل الصحفي” وعضو في كتيبة خان يونس التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأوضح مسعفون أن إصليح، وهو صحفي فلسطيني معروف في غزة ويتابعه مئات الألوف على مواقع التواصل، أصيب بجروح بالغة في الغارة.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عزمها إقامة “منطقة أمنية” على أطراف قطاع غزة، وذلك بعد شهر من انهيار وقف إطلاق النار. ولم توضح ما هي خطتها طويلة الأمد للمنطقة التي سيطرت عليها مجددا لكن الفلسطينيين يخشون من أنها تهدف إلى احتلالها بصورة دائمة.