الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لبلدة بجنوب لبنان تقع شمالي “المنطقة الأمنية”

القاهرة 24 أبريل نيسان (رويترز) – أمر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة سكان بلدة دير عامص في جنوب لبنان، الواقعة إلى الشمال من “المنطقة الأمنية” التي أعلنها من جانب واحد، بإخلاء البلدة، قائلا إنه يعتزم تنفيذ ضربات هناك، وذلك بعد يوم من تمديد إسرائيل ولبنان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال الجيش إن جماعة حزب الله تنشط انطلاقا من البلدة، من دون أن يقدم أدلة أو يحدد توقيت ذلك، محذرا من أن أي نشاط مسلح ينطلق من دير عامص سيستدعي تحركا إسرائيليا.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)