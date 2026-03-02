The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لعدة بلدات في لبنان مما ينذر بضربة وشيكة

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تحذيرا بالإخلاء لعدة بلدات في لبنان، مما ينذر بضربة وشيكة.

وشنت إسرائيل غارات جوية مكثفة في وقت سابق من اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة لسيطرة جماعة حزب الله، وعلى مناطق أوسع في لبنان، ردا على هجوم شنته الجماعة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 52 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

