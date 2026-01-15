الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء بعض المباني في بلدة لبنانية

1دقيقة

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – أصدر متحدث عسكري إسرائيلي تحذيرا لسكان بعض المباني في قرية سحمر اللبنانية اليوم الخميس قبل ضربات ما وصفها بأنها بنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال المتحدث في بيان “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدا في قرية سحمر. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)