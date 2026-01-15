The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء بعض المباني في بلدة لبنانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – أصدر متحدث عسكري إسرائيلي تحذيرا لسكان بعض المباني في قرية سحمر اللبنانية اليوم الخميس قبل ضربات ما وصفها بأنها بنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال المتحدث في بيان “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدا في قرية سحمر. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

