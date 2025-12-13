الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء قرية في جنوب لبنان قبل قصف

1دقيقة

القاهرة 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أصدر متحدث عسكري إسرائيلي اليوم السبت تحذيرا لإخلاء قرية في جنوب لبنان قبل قصف مزمع.

وكتب المتحدث أفيخاي أدرعي على منصة إكس “إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدا في قرية يانوح.. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)