الجيش الإسرائيلي يضرب الحدود السورية اللبنانية لمنع نقل أسلحة إلى حزب الله

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت يوم الخميس بنية تحتية على الحدود اللبنانية السورية لوقف نقل أسلحة من سوريا إلى جماعة حزب الله في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي “حزب الله يستخدم هذه الوسائل الحربية ضد مواطني دولة إسرائيل”. وأضاف “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الضرب والتحرك ضد محاولات منظمة حزب الله الإرهابية تسليح نفسها ونقل الأسلحة إلى لبنان من الأراضي السورية”.