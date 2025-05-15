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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن منظومات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالإضافة إلى مهاجمة سفن في ممرات شحن بحري عالمية، في حملة يقولون إنها تهدف إلى إظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة حيث تواصل إسرائيل حملتها العسكرية.

وتواصل إسرائيل حملتها منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وشنت إسرائيل العديد من الغارات الجوية على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة.

يتزامن إطلاق الصاروخ، وهو الثاني خلال يومين، مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج.

وأعلن ترامب هذا الشهر التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين بما يوقف الهجمات على السفن الأمريكية.

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