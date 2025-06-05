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الجيش الإسرائيلي يعتزم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

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القاهرة (رويترز) – طلب الجيش الإسرائيلي يوم الخميس من السكان إخلاء أربع مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شن غارات على ما وصفه بمواقع تحت الأرض تابعة لجماعة حزب الله ومخصصة لتصنيع طائرات مسيرة، مما أدى إلى فرار الآلاف.

وكان تحذير الإخلاء الموجه لسكان الضاحية الجنوبية والذي نشر على موقع التواصل إكس هو الأول من نوعه منذ أكثر من شهر. وتأثرت المنطقة بشدة في الحرب التي استمرت عاما بين إسرائيل وجماعة حزب الله وانتهت بوقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني.

وسارع السكان إلى مغادرة المنطقة مما تسبب في ازدحام مروري.

وأضاف الجيش في بيان “على الرغم من التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، رصد جيش الدفاع الإسرائيلي وحدة جوية تابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة، بتوجيه وتمويل من إرهابيين إيرانيين”.

ولم يصدر أي تعليق من حزب الله بعد.

وتوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في نوفمبر تشرين الثاني. ويتبادل الجانبان الاتهامات بعدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وبدا وقف إطلاق النار هشا في الأشهر الأخيرة.

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