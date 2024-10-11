الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار باتجاه “تهديد” قريب من موقع لليونيفيل بلبنان

afp_tickers

10دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أطلق النار في اتجاه “تهديد” قريب من موقع لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، في سياق “حادث” أسفر عن اصابة عنصرين في اليونيفيل، فيما طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بالعمل على “وقف فوري للنار” في بلده.

وفي حين تتهيأ إسرائيل للاحتفال بعيد الغفران اليهودي، دوّت عصرا في مناطق عدة في شمال غرب الدولة العبرية صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد “نحو 80 مقذوفا” أطلقت من لبنان.

ومساءً تسببت مسيّرتان أطلقتا من لبنان بتفعيل صفارات الإنذار في مدن عدة شمال تل أبيب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي “تمكُّن قوات سلاح الجو من اعتراض إحداهما”.

وحذّر حزب الله الجمعة سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفا له.

واتهم الحزب الجيش الإسرائيلي بأنه “يتخذ (…) منازل” في بعض مناطق شمال إسرائيل “مراكز تجمّع لضبّاطه وجنوده”، قائلا “كذلك، تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء” سكنية في مدن كبرى مثل “حيفا وطبريا وعكا”.

وأضاف أن “هذه المنازل والقواعد العسكرية هي “أهداف للقوة الصاروخية والجوية” للحزب، محذّرا السكان من “التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر”.

في جنوب لبنان، أكدت قوة اليونيفيل الجمعة إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السريلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في ثاني واقعة تفيد اليونيفيل بوقوعها خلال يومين، إذ جرح عنصران تابعان لها الخميس، ما استدعى إدانات دولية.

وقالت القوة الأممية في بيان الجمعة “تعرّض المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لانفجارات للمرة الثانية خلال 48 ساعة”، إذ “أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين قرب برج مراقبة”.

وحذرت من أنّ هذه “الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في جنوب لبنان… في خطر شديد”.

كما تحدّثت عن انهيار “جدران حماية عدة في موقعنا التابع للأمم المتحدة الرقم 1-31، قرب الخط الأزرق في اللبونة، عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية بمحيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية قرب موقع الأمم المتحدة” الجمعة.

– مراجعة شاملة –

وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان عن “قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع”، موضحا أنه “يجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل”.

وشرح لاحقا أنه فتح النار باتجاه “تهديد” قرب موقع لليونيفيل.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أنّ الضربات الإسرائيلية تشكل “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”، فيما دانت باريس “استمرار إطلاق النار الاسرائيلي المتعمد على قوات اليونيفيل”.

ومساءً حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده “لن تقبل” بأن “يتعمد” الجيش الإسرائيلي استهداف الجنود الأمميين في لبنان مجددا، مشدّدا على أن “وقف تصدير السلاح” المستخدم في غزة ولبنان هو “الرافعة الوحيدة” لإنهاء النزاعات، مع تأكيده أن هذا الأمر لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الى “وضع حد لكل أشكال العنف” ضد اليونيفيل في لبنان.

كذلك، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الضربات ضد اليونيفيل “أمر مرفوض”.

ودعا قادة مجموعة “ميد 9” التي تضم دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط الجمعة في قبرص إلى “إنهاء الأعمال الحربية” في غزة ولبنان.

منذ بدء التصعيد الحدودي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 2100 شخص في لبنان، بينهم نحو 1200 منذ تكثيف القصف الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وسجلت الأمم المتحدة حوالى 700 ألف نازح داخل لبنان، مع فرار نحو 400 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى سوريا.

وأعلن الجيش اللبناني بعد ظهر الجمعة مقتل اثنين من جنوده في استهداف إسرائيلي لأحد مواقعه في جنوب لبنان، ما يرفع إلى أربعة حصيلة قتلاه منذ اشتداد القصف الإسرائيلي على لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بضربات إسرائيلية عدة على الجنوب والبقاع (شرق).

وأعلن حزب الله أنه قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية على طول الحدود وفي الجولان السوري المحتل وأطلق صواريخ على شمال إسرائيل.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع على دخول إسرائيل وحزب الله في حرب مفتوحة، وغداة غارتين عنيفتين طالتا وسط بيروت واستهدفتا رئيس الجهاز الأمني في الحزب وفيق صفا.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بالعمل على “وقف فوري لإطلاق النار” في بلده.

وتسبّبت الغارتان الجويتان الإسرائيليتان الخميس على البسطة والنويري، وهما حيّان سكنيان مكتظّان في بيروت، بمقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين، حسب وزارة الصحة.

ولم تعلّق إسرائيل وحزب الله على مصير صفا الذي يتمتع بنفوذ كبير في لبنان ويرأس “وحدة الاتصال والتنسيق” في الحزب.

منذ 23 أيلول/سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله وبنيته العسكرية والقيادية، وقتلت الأمين العام للحزب حسن نصر الله في ضربة جوية ضخمة في الضاحية الجنوبية في 27 أيلول/سبتمبر.

وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن “ذهولها” للّهجة التحريضية التي تخيم على النزاع بين إسرائيل وحزب الله، مناشدة من يتولّون مراكز السلطة إنهاء “مواقفهم العدوانية”.

وحذرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني من أن “اتساع النزاع والتصعيد التدريجي يعرضان حياة ورفاه ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء المنطقة للخطر”.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان ومنع اندلاع نزاع أوسع نطاقا، في حين تتهيّأ إسرائيل للرد على هجوم صاروخي شنّته إيران على أراضيها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مع تأكيد طهران جهوزيتها للدفاع عن نفسها.

– غزة “أشبه باليابان قبل 80 عاما” –

مع دخول القتال مع حماس في قطاع غزة عامه الثاني، باتت إسرائيل تركّز معظم عملياتها على الجبهة اللبنانية.

وليلا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 30 شخصا الجمعة بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده الجمعة في غزة، وهو يقصف منذ الأحد شمال القطاع ويحاصر بلدة جباليا حيث يقول إن حماس تعيد بناء قواتها.

وقال الرئيس المشارك لمنظمة “نيهون هيدانكيو” اليابانية التي منحت جائزة نوبل للسلام الجمعة، إن “الوضع في قطاع غزة أشبه باليابان قبل 80 عاما”، في إشارة إلى الدمار الذي خلفته خصوصا القنبلتان النوويتان على هيروشيما وناغازاكي إبان الحرب العالمية الثانية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

وقُتل في الردّ الإسرائيلي في قطاع غزة ما لا يقل عن 42126 فلسطينيا، معظمهم النساء والأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات موثوقية.

بور/ناش-ود/ب ق-جص