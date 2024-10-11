الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار في اتجاه “تهديد” قريب من موقع لليونيفيل في لبنان

afp_tickers

8دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أطلق النار في اتجاه “تهديد” قريب من موقع لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، في سياق “حادث” أسفر عن اصابة عنصرين في اليونيفيل، في حين طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بالعمل على “وقف فوري لإطلاق النار” في بلده.

في حين تتهيأ إسرائيل للاحتفال بعيد الغفران اليهودي، دوّت عصرا في مناطق عدة في شمال غرب الدولة العبرية صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي رصد “نحو 80 مقذوفا” أطلقت من لبنان.

في جنوب لبنان، أكدت قوة اليونيفيل الجمعة إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السيرلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في واقعة هي الثانية من نوعها التي تفيد اليونيفيل بوقوعها خلال يومين، إذ جرح عنصران تابعان لها الخميس، ما استدعى إدانات دولية.

وقالت القوة الأممية في بيان الجمعة “تعرّض المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لانفجارات للمرة الثانية خلال 48 ساعة” حيث “أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة”.

وحذرّت من أنّ هذه “الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في جنوب لبنان… في خطر شديد للغاية”.

كما تحدّثت عن انهيار “عدة جدران حماية في موقعنا التابع للأمم المتحدة رقم 1-31، بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة، عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية بمحيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية بالقرب من موقع الأمم المتحدة” الجمعة.

– مراجعة شاملة –

وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان عن “قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع”، موضحا أنه “يجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل”.

وشرح لاحقا أنه فتح النار باتجاه “تهديد” على مقربة من موقع لليونيفيل.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أنّ الضربات الإسرائيلية تشكل “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”، فيما دانت باريس “استمرار إطلاق النار الاسرائيلي المتعمد على قوات اليونيفيل”.

ومساء حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده “لن تقبل” بأن “يتعمد” الجيش الإسرائيلي استهداف الجنود الأمميين في لبنان مجددا، وشدّد على أن “وقف تصدير السلاح” المستخدم في غزة ولبنان هو “الرافعة الوحيدة” لإنهاء النزاعات، مع تأكيده أن هذا الامر لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الى “وضع حد لكل أشكال العنف” ضد اليونيفيل في لبنان.

كذلك اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الضربات ضد اليونيفيل “أمر غير مقبول”.

ومنذ بدء التصعيد الحدودي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 2100 شخص في لبنان، من بينهم نحو 1200 منذ تكثيف القصف الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وسجلت الأمم المتحدة حوالى 700 ألف نازح داخل لبنان، مع فرار حوالى 400 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى سوريا.

وأعلن الجيش اللبناني بعد ظهر الجمعة مقتل اثنين من جنوده في استهداف إسرائيلي لأحد مواقعه في جنوب لبنان، ما يرفع إلى أربعة حصيلة قتلاه منذ اشتداد القصف الإسرائيلي للبنان.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع على دخول إسرائيل وحزب الله في حرب مفتوحة، وغداة غارتين عنيفتين طالتا وسط بيروت واستهدفتا رئيس الجهاز الأمني في الحزب وفيق صفا.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بالعمل على “وقف فوري لإطلاق النار” في بلده.

وتسبّبت الغارتان الجويتان الإسرائيليتان الخميس على البسطة والنويري، وهما حيّان سكنيان مكتظّان في بيروت، بمقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة.

ولم تعلّق إسرائيل وحزب الله على مصير صفا الذي يتمتع بنفوذ كبير في لبنان ويرأس “وحدة الاتصال والتنسيق” في الحزب.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله وبنيته العسكرية والقيادية، وقتلت الأمين العام للحزب حسن نصرالله في ضربة جوية ضخمة في الضاحية الجنوبية في 27 أيلول/سبتمبر.

وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن “ذهولها” للهجة التحريضية التي تخيم على النزاع بين إسرائيل وحزب الله، مناشدة من يتولون مراكز السلطة إنهاء “مواقفهم العدوانية”.

وحذرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في إحاطة صحافية من جنيف من أن “اتساع النزاع والتصعيد التدريجي يعرضان حياة ورفاه ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء المنطقة للخطر”.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان ومنع اندلاع نزاع أوسع نطاقا، في حين تتهيّأ إسرائيل للرد على هجوم صاروخي شنّته إيران على أراضيها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مع تأكيد طهران جاهزيتها للدفاع عن نفسها ضد إسرائيل.

– غزة “أشبه باليابان قبل 80 عاما” –

مع دخول القتال مع حماس في قطاع غزة عامه الثاني، باتت إسرائيل تركّز معظم عملياتها على الجبهة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده الجمعة في غزة، وهو يقصف منذ الأحد شمال القطاع ويحاصر بلدة جباليا حيث يقول إن حماس تعيد بناء قواتها.

وقال الرئيس المشارك لمنظمة “نيهون هيدانكيو” اليابانية التي منحت جائزة نوبل للسلام الجمعة، إن “الوضع في قطاع غزة أشبه باليابان قبل 80 عاما”، في إشارة إلى الدمار الذي خلفته خصوصا القنبلتان النوويتان على هيروشيما وناغازاكي إبان الحرب العالمية الثانية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل الرهائن الذين ماتوا أو قتلوا في الأسر في غزة.

وقُتل في الردّ الإسرائيلي في قطاع غزة ما لا يقل عن 42126 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات موثوقية.

بور/ناش-ود/ب ق