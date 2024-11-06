الجيش الإسرائيلي يعلن إتمام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن منظمات الإغاثة أكملت جولة تطعيم ثانية ضد شلل الأطفال في غزة حيث قدمت أكثر من 1.1 مليون جرعة في مناطق مختلفة من القطاع، محققة تغطية بنسبة 90 بالمئة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن القيود المفروضة على المنطقة التي تشملها الهدنة الإنسانية في القتال لتنفيذ الحملة تعني أن الحملة في شمال قطاع غزة تقتصر إلى حد كبير على المنطقة المحيطة بمدينة غزة.

وبدأت حملة مكافحة شلل الأطفال في الأول من سبتمبر أيلول بعد أن أكدت المنظمة في أغسطس آب أن طفلا أصيب بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وقال الجيش في بيان إن من بين إجمالي مليون و107541 تطعيما للأطفال في أنحاء غزة، كان هناك 211170 تطعيما في شمال غزة و379361 تطعيما في وسط غزة و517070 تطعيما في جنوب غزة.

وتعمل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق مع الوكالات الدولية لتنسيق الحملة التي تتطلب جرعتين من اللقاح لكل طفل. والوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي ومعنية بالتعامل مع شؤون المدنيين الفلسطينيين.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء إن عمليات الإجلاء الجماعي من مناطق في شمال غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية منذ ما يزيد على شهر، جعلت من الصعب تقدير عدد الأطفال الذين لم يحصلوا على تطعيمات الحملة في شمال القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي بدأت في الأول من سبتمبر أيلول، حققت هدفها المتمثل في تطعيم 90 بالمئة من الأطفال دون سن العاشرة.