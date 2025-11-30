الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على أربعة مقاتلين خرجوا من الأنفاق في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد القضاء على أربعة مقاتلين خرجوا من الأنفاق في رفح جنوب قطاع غزة في المنطقة التي انسحب إليها وفق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الشهر المنصرم.

ويأتي مقتل الأربعة بعد أن أكدت عدة مصادر الخميس أن مفاوضات جارية بشأن مصير عشرات المقاتلين من حركة حماس المحاصرين منذ أسابيع داخل الأنفاق تحت المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين قتلوا خلال عملياته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه الأحد إنه “قضى على أربعة مخرّبين في منطقة البنية التحتية” في منطقة شرق رفح.

وبحسب البيان، فإن الأربعة خرجوا من نفق تحت الأرض في المنطقة.

وتقدر حركة حماس عدد مقاتليها العالقين داخل الأنفاق بأنه يتراوح ما بين 80 و100.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بضغط أميركي ودخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره داخل القطاع إلى ما وراء ما يسميه “الخط الأصفر” الذي يمنحه السيطرة على أكثر من 50% من أراضي غزة.

ومنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب التي أشعلها هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتبادل الطرفان الاتهامات يوميا بخرق الهدنة، فيما يغرق قطاع غزة، المدمّر بفعل الحملة العسكرية الإسرائيلية، في أزمة إنسانية لا مثيل لها.

