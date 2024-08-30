الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة

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اعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أنهى عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة، وقال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 250 مقاتلا فلسطينيا.

أفاد بيان عسكري أن “قوات الفرقة 98 أكملت عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد نحو شهر من النشاط العملاني المتزامن فوق وتحت الأرض”.

وأضاف “كجزء من العملية، قضت القوات على أكثر من 250 إرهابيا ودمرت عشرات البنى التحتية للإرهاب”.

وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أنه لا عمليات أخرى تجري في هاتين المنطقتين في الوقت الحالي.

ووصف سكان خان يونس مشاهد الدمار الواسع النطاق في المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة بعدما عادوا إليها الجمعة.

واشارت أمل الأسطل (48 عاما) الى ما رأته عند عودتها إلى خان يونس من دمار وجثث متحللة.

وقالت “عندما عدنا لنتفقد منطقتنا، وجدنا بيتنا مدمرا وبيت جيراننا أيضا (…) وجثة أحد جيراننا متحللة هناك”.

وأضافت “مآس (في كل مكان)، ولم نستطع التعرف على معالم الحي التي اختفت كلها”.

وأدّى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40602 شخص، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.

بور/شي/ب ق