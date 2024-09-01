الجيش الإسرائيلي يعلن تحديد هويات الرهائن الستة الذين عُثر على جثثهم في قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه حدد هويات الرهائن الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.

وعُثر على جثثهم السبت في “نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة” وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب الجيش.

وقال الجيش في بيان “عثر الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) (..) وأعادا جثث الرهائن كرمل غات، عيدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموغ ساروسي وأوري دانينو من نفق في منطقة رفح” جنوب قطاع غزة.

وخطف خمسة منهم- تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 عاما – من مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرهائن الستة الذين أعيدت جثثهم كانوا على قيد الحياة عندما تم اختطافهم ثم “قتلوا بدم بارد على يد حماس”.

وظهرت أدلة على حياة هؤلاء الرهائن، بما في ذلك شريط فيديو لهيرش غولدبرغ بولين في نيسان/ابريل الماضي.

من جانبه، أكد منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة “لولا التأخير والتخريب والأعذار لكان من المرجح أن يظل أولئك الذين علمنا بوفاتهم هذا الصباح على قيد الحياة” داعيا إلى إعادة الرهائن.

وأوضح المنتدى أن الكسندر لوبانوف أصبح أبا خلال الفترة التي قضاها رهينة، لرضيع عمره خمسة أشهر.

وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بيان لمكتبه “قلب كل الأمة مفطور”.

رسك/شي/غد