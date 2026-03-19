الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير قدرات بحرية إيرانية في بحر قزوين

القدس 19 مارس آذار (رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني اليوم الخميس إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أمس غارات جوية على أهداف بحرية إيرانية في بحر قزوين للمرة الأولى، مضيفا للصحفيين أن القدرات البحرية الإيرانية هناك تعطلت إلى حد كبير.

وقال إن القوات الجوية استهدفت عشرات الأهداف، من بينها زوارق لإطلاق الصواريخ وزورق لسحب السفن وحوض لبناء السفن ومركز قيادة.

وأضاف في إفادة صحفية عبر الإنترنت “تمكنا من تدمير قدراتهم البحرية في بحر قزوين”.

وتابع قائلا “هذه ضربة نوعية (استهدفت) جميع مستويات قدراتهم البحرية في بحر قزوين”.

(إعداد عبد الحميد مكاوي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية