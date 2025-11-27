الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات ضد حزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس تنفيذ ضربات وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في سياق تصعيد الدولة العبرية غاراتها على التنظيم الذي تقول إنه يحاول إعادة تسليح نفسه.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا منطقتي المحمودية والجرمق”.

وقال الجيش في بيان إنه وجه “ضربات استهدفت ودمرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان”.

ومن بين المواقع المستهدفة “عدة منصات إطلاق … منشأة تخزين أسلحة، ومواقع كان يستخدمها حزب الله لتنفيذ هجمات” ضد الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش “مواصلة العمل لإزالة أي تهديد” لإسرائيل.

ويأتي التصعيد بعد عام على اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه إسرائيل وحزب الله.

ورغم الاتفاق، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان قائلة إنها تستهدف عناصر حزب الله وبنيته التحتية لوقف عملية إعادة تسليحه.

وبحسب خطة أقرّتها الحكومة اللبنانية، من المفترض أن يقوم الجيش اللبناني بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني بحلول نهاية العام، قبل الانتقال إلى باقي المناطق.

وقال الجيش اللبناني إنه ينفذ خطته لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تتهمان السلطات اللبنانية بالمماطلة.

من جهته، رفض حزب الله تكرارا وفي شكل قاطع نزع سلاحه.

الأحد الماضي، قتلت غارة جوية إسرائيلية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت القائد العسكري لحزب الله هيثم الطبطبائي وعددا من معاونيه.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء من أن لبنان لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل.

