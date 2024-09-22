الجيش الإسرائيلي يعلن رصده إطلاق أكثر من 100 صاروخ الأحد من لبنان

afp_tickers

2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان صباح الأحد وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” لحماس وغزة إثر اندلاع الحرب بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية.

وكثّفت الدولة العبرية غاراتها السبت على أهداف للحزب في جنوب لبنان، غداة ضربة دامية قرب بيروت أسفرت عن مقتل 37 شخصا بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين وعدد من قياديي وحدة النخبة، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان “تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفا من لبنان الى أراضي إسرائيل” بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق “قرابة 20 مقذوفا” في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.

كذلك، أفاد الجيش بأن صواريخ أُطلقت خلال الليل. وقالت هيئة إسعاف نجمة داود الحمراء في بيان إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا.

الى ذلك، أشار الجيش في بيان الى “اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق من دون وقوع إصابات”، مؤكدا أنهما “لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية”.

بور-جد/ناش/كام