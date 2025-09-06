The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يعلن عن “منطقة إنسانية” في خان يونس بغزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر يوم السبت إنشاء منطقة إنسانية في منطقة المواصي في خان يونس بغزة، مع عزمه توسيع نطاق الأنشطة العسكرية في القطاع.

وقال الجيش إن المنطقة الإنسانية ستضم بنية تحتية مثل مستشفيات ميدانية وخطوط أنابيب للمياه ومنشآت تحلية مياه وإمدادات غذائية.

ودعا متحدث باسم الجيش سكان مدينة غزة إلى الانتقال إلى المنطقة الإنسانية.

وقال “نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل… اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل”.

(تغطية صحفية معيان لوبيل وألكسندر كورنويل – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

