الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح فلسطيني ينتمى إلى حماس في الضفة الغربية

afp_tickers

3دقائق

اعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت السبت مسلحا فلسطينيا ينتمي إلى الجناح العسكري لحركة حماس خلال عملية دهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي شين بيت في بيان مشترك إنه تم تنفيذ “عملية لمكافحة الإرهاب في طولكرم للقضاء على إسلام عودة” المتهم بالتخطيط لـ”هجمات إرهابية”.

واضاف البيان إنه خلال العملية “فتح عودة النار على قوات الأمن التي حاصرته وردت بإطلاق النار”، مما أدى إلى مقتله.

وبحسب البيان “عثرت القوات على أسلحة بينها مواد تستخدم لصنع العبوات الناسفة في سيارته”.

وذكر البيان الإسرائيلي أنه تم تكليف عودة مؤخرا “قيادة الشبكة الإرهابية في طولكرم وقد بدأ بالتخطيط لهجمات إرهابية إضافية”، بعد مقتل أحد نشطاء حماس زاهي عوفي في غارة إسرائيلية.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان بأن عودة أصيب برصاصة على درج المبنى الذي حاصرته القوات الإسرائيلية.

وكان من الممكن رؤية عودة من الخارج بسبب الثقوب الكبيرة التي أحدثتها الانفجارات في واجهة المبنى الخرسانية.

وسمع عودة وهو يصرخ “الله أكبر” قبل أن تطلق عليه النار.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت في بيان أنها “تبلغت باستشهاد الشاب إسلام جميل عودة (29 عاما) برصاص الاحتلال في حارة السلام شرق طولكرم”.

ونعت حركة حماس في بيان “الشهيد القسامي المجاهد إسلام عودة الذي ارتقى بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال التي حاصرته لساعات في أحد المنازل بمخيم طولكرم”.

ونقل البيان عن القيادي في الحركة محمود مرداوي تأكيده أن “سياسة الاغتيالات لن تجلب للاحتلال الأمن ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في وتيرة العنف منذ فترة طويلة، لكن الوضع ازداد تدهورا منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل.

ستر-لبا/شي/ب ق