الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إثنين من جنوده في جنوب قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل إثنين من جنوده في جنوب في قطاع غزة ليرتفع عدد جنوده القتلى إلى 386 منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن القائد “موشيكو مكسيم روزنوالد (35 عاما) وهو عضو في وحدة الهندسة القتالية وجندي آخر قتلا خلال “حادث” دون توضيح ظروف وفاتهما.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قُتل الجنديان في انهيار مبنى مهدم.

وقال المراسل العسكري للإذاعة إن المبنى لم يتعرض لنيران معادية لكنه انهار على الجنود لهشاشته.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 45059 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

مال-كرب/ها/ص ك