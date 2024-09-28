الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

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من مايا الجبيلي وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أنه قتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة يوم الجمعة.

ولم تصدر الجماعة المتحالفة مع إيران بعد أي بيان حول مصير نصر الله، الذي يقود حزب الله منذ 32 عاما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة إكس إن الجيش “قضى على… حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله الإرهابية”.

وذكر الجيش الإسرائيلي في منشور على إكس يوم السبت “حسن نصر الله لن يكون قادرا على إرهاب العالم”.

وشنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من لبنان يوم السبت، بعد يوم من تنفيذ الهجوم الضخم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسمع شهود من رويترز أكثر من 20 ضربة جوية قبل فجر يوم السبت وعددا آخر بعد شروق الشمس. وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد في سماء الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة حزب الله.

وفر آلاف السكان من الضاحية منذ وقوع الهجوم يوم الجمعة وتجمعوا في الساحات والمتنزهات والأرصفة في وسط بيروت والمناطق المطلة على البحر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق على وسط إسرائيل يوم السبت سقط في منطقة مفتوحة، وقال في وقت مبكر من يوم السبت إن نحو 10 مقذوفات أُطلقت من لبنان على مناطق في إسرائيل وإنه اعترض “بعضا منها”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف تابعة لجماعة حزب الله في سهل البقاع، وهي منطقة في شرق لبنان على الحدود مع سوريا استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

واستمرت الضربات الإسرائيلية بشكل لم يسبق له مثيل على مدى خمس ساعات صباح يوم السبت في أعقاب هجوم يوم الجمعة، وهو الأقوى الذي تشنه إسرائيل على بيروت خلال الأعمال القتالية مع حزب الله المستمرة بالتوازي مع حرب غزة لما يقرب من عام.

ويفاقم التصعيد الأحدث المخاوف من أن يخرج الصراع عن السيطرة ليشمل إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، وكذلك الولايات المتحدة.