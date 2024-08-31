الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مهاجمين اثنين في الضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن قواته قتلت شخصين في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن تسلل أحدهما إلى مستوطنة إسرائيلية وأطلق آخر النار على جنود بعد انفجار سيارته.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلين أصيبا بطلقات نارية في الحادثين، لكنها لم تحدد هويتهما.

ولم يصدر تعليق فلسطيني حتى الآن.

وقال الجيش “حاول إرهابيون دهس حارس أمن عند مدخل مستوطنة كرمي تسور قبل قليل وتسللوا إلى المستوطنة”.

وأضاف أن الجنود الذين وصلوا إلى مكان الحادث قتلوا أحد المهاجمين الذي أطلق النار عليهم، ويبحثون عن آخرين.

وفي حادث آخر ذكر الجيش أن النيران اشتعلت في سيارة وانفجرت في محطة وقود.

وقال إن القوات التي أرسلت إلى مكان الحادث “أطلقت النار على الإرهابي الذي خرج من السيارة وحاول مهاجمتهم وقتلته”.

وقال الجيش إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الواقعتين مرتبطتين.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، والتي كانت في تصاعد بالفعل قبل الحرب في غزة، مع تكثيف الغارات العسكرية الإسرائيلية والعنف الذي يمارسه المستوطنون والفلسطينيون في الشوارع.