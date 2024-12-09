الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في جنوب لبنان

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دبي (رويترز) – ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أن أربعة جنود إسرائيليين قُتلوا في جنوب لبنان على الأرجح في تفجير عرضي لمتفجرات في أثناء هدمهم نفقا لجماعة حزب الله معبأ بأسلحة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجنود سقطوا في قتال دون تقديم تفاصيل أخرى عن الواقعة. وأفادت إذاعة الجيش بأن الواقعة حدثت يوم الأحد وأن مراجعة أولية خلصت إلى أن التفجير أدى إلى انفجارات ثانوية تسببت في انهيار النفق بينما كان الجنود فيه.

ولم تحمل السلطات الإسرائيلية حزب الله المسؤولية عن الانفجار أو تقول إنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 نوفمبر تشرين الثاني، رغم أن الجانبين تبادلا اتهامات بارتكاب انتهاكات أخرى خلال الأسبوعين الماضيين.