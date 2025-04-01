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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مسلح من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

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بيروت (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنه هاجم أحد مسلحي جماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أيام قليلة من شنه غارة جوية هناك، وهو ما زاد من الشكوك حيال إمكانية صمود وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أربعة أشهر بين إسرائيل والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأضاف الجيش في بيان “استهدفت الغارة إرهابيا من حزب الله كان قد وجه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين”.

وأفاد شهود بسماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية وسماع انفجارات مدوية في مناطق مختلفة من المدينة.

أوقفت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الصراع الذي استمر عاما، وتم بموجبها إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي جماعة حزب الله وأسلحتها ونشر القوات اللبنانية في المنطقة وانسحاب القوات البرية الإسرائيلية. لكن كل طرف يتهم الآخر بعدم الالتزام الكامل بهذه الشروط.

وتزايدت المؤشرات على هشاشة وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة. فقد أرجأت إسرائيل ما وعدت به من انسحاب قواتها في يناير كانون الثاني، وأعلنت في مارس آذار أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من لبنان، وأن ذلك دفعها إلى قصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

ونفت الجماعة أي تورط لها في إطلاق الصواريخ.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل مهاجمة أي مكان في لبنان لمواجهة التهديدات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

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