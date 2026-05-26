الجيش الإسرائيلي يفصل مدعية عسكرية سابقة بعد تحقيق بشأن تسريب فيديو تعنيف معتقلين فلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فصل المدعية العسكرية السابقة التي استقالت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد فتح تحقيق في تسريب فيديو يُظهر أعمال عنف ضد معتقلين فلسطينيين.

واعترفت الجنرال يفعات تومر-يروشالمي بأن إدارتها سربت إلى وسائل الإعلام الفيديو الذي يُظهر جنودا يُسيئون معاملة معتقل فلسطيني عام 2024 في سجن سديه تيمان العسكري بجنوب إسرائيل.

وأثار الإعلان عن توقيف خمسة جنود وتوجيه الاتهامات إليهم لاحقا غضبا واسعا داخل الجيش وبين بعض السياسيين، فيما كانت إسرائيل تخوض حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وجاء في بيان للجيش “نظرا لطول الإجراءات الجنائية، وبالنظر إلى خطورة الأفعال المفترضة والشكوك، قرر رئيس الأركان فصل المدعية العسكرية السابقة”.

ورحب وزير الدفاع يسرائيل كاتس بفصل المدعية العامة، قائلا إن “كل من يُسيء إلى الجنود لا مكان له في الجيش”.

أُنشئ مركز احتجاز سدي تيمان في قاعدة عسكرية لاحتجاز فلسطينيين أُوقفوا في قطاع غزة بشكل رئيسي بعد اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية.

وتتهم منظمات حقوقية مدافعة عن المعتقلين الفلسطينيين إدارة السجون الإسرائيلية باستمرار بإساءة معاملة هؤلاء المعتقلين.

