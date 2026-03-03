الجيش الإسرائيلي يفيد بهجوم صاروخي إيراني بوسط إسرائيل

القدس 3 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن وقوع ضربات صاروخية إيرانية في وسط إسرائيل.

وقال الجيش “تعمل فرق البحث والإنقاذ، إلى جانب العديد من فرق الطوارئ، حاليا في مواقع سقوط الصواريخ في وسط إسرائيل. ويجري التحقيق في ملابسات الواقعة”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج ثلاثة أشخاص في المواقع أصيبوا بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن هناك عدة مناطق سقطت فيها شظايا ذخيرة داخل تل أبيب.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)