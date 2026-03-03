The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الإسرائيلي يفيد بهجوم صاروخي إيراني بوسط إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 3 مارس آذار (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن وقوع ضربات صاروخية إيرانية في وسط إسرائيل.

وقال الجيش “تعمل فرق البحث والإنقاذ، إلى جانب العديد من فرق الطوارئ، حاليا في مواقع سقوط الصواريخ في وسط إسرائيل. ويجري التحقيق في ملابسات الواقعة”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج ثلاثة أشخاص في المواقع أصيبوا بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن هناك عدة مناطق سقطت فيها شظايا ذخيرة داخل تل أبيب.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية