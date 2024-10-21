الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمات ويعتقل رجال مع تكثيف العمليات في شمال غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية نسفت منازل وحاصرت مدارس ومخيمات للنازحين يوم الاثنين مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جباليا بشمال قطاع غزة.

وأضافوا أن القوات جمعت الرجال وأمرت النساء بمغادرة المخيم.

وذكر مسعفون في المستشفى الإندونيسي لرويترز أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة واحتجزت الرجال قبل إشعال النار في المنشأة. وأضافوا أن الحريق وصل إلى مولدات المستشفى وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إنهم رفضوا أوامر من الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ توغلا جديدا في شمال القطاع قبل أكثر من أسبوعين، بإخلاء المستشفيات الثلاثة في المنطقة أو ترك المرضى دون رعاية.

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية بقيت خارج المستشفى دون أن تقتحمها. وذكر مسعفون في مستشفى ثان، مستشفى كمال عدوان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران كثيفة بالقرب من المستشفى خلال ساعات الليل.

وقالت إحدى الممرضات في المستشفى الإندونيسي، التي طلبت عدم نشر اسمها، متحدثة بالإنجليزية “الجيش يحرق المدارس المجاورة للمستشفى، ولا يمكن لأحد دخول المستشفى أو الخروج منه”.

وذكر مسؤولون بوزارة الصحة أن 18 شخصا قتلوا في جباليا وثمانية في أماكن أخرى في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل العمليات البرية في جميع أنحاء قطاع غزة. وقال في بيان إنه خلال يوم الأحد، قامت القوات بتفكيك بنية تحتية لمسلحين ودمرت فتحات أنفاق وقتلت مقاتلين في منطقة جباليا. ولم يعلق الجيش على الوضع الحالي فيما يتعلق بالمستشفيات والمخيمات.

وكثفت إسرائيل عملياتها في قطاع غزة ولبنان بعد أيام من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) يحيى السنوار. وأتاح موت السنوار فرصة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار لإنهاء أكثر من عام من الصراع.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي كانت تدير قطاع غزة سابقا، لكنها وأثناء القيام بذلك دمرت جزءا كبيرا من القطاع وقتلت عشرات الآلاف من الناس. وأصبح أكثر من 1.9 مليون شخص بلا مأوى وسط أزمة إنسانية.