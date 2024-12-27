الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بشمال غزة وفقد الاتصال مع الطاقم الطبي

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسؤولون إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان، أحد المرافق الطبية الثلاثة الواقعة شمال قطاع غزة، يوم الجمعة وأمرت العشرات من المرضى ومئات آخرين بإخلاء المجمع.

وفي وقائع منفصلة بالقطاع، قال مسعفون إن الغارات الإسرائيلية قتلت 25 شخصا على الأقل. وذكر مسعفون والدفاع المدني أن إحدى تلك الغارات استهدفت منزلا في مدينة غزة مما أودى بحياة 15 شخصا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاتصال انقطع مع الموظفين داخل مستشفى كمال عدوان الذي يتعرض لضغوط شديدة من القوات الإسرائيلية على مدى أسابيع.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش في بيان “قوات الاحتلال تتواجد داخل المستشفى الآن وتقوم بإحراقه”.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه بذل جهودا للتخفيف من الأذى الذي يلحق بالمدنيين و”سهل الإجلاء الآمن للمدنيين والمرضى والطواقم الطبية قبل العملية”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف في بيان أن “مستشفى كمال عدوان يعد بمثابة مركز إرهابي لحماس في شمال غزة، والذي عمل مخربون منه طوال الحرب”.

ويتهم العاملون في المجال الطبي بالقطاع الفلسطيني القوات الإسرائيلية باستهداف مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة بشكل متكرر، في وقت ينفذ فيه الجيش الإسرائيلي عمليات إخلاء للجزء الشمالي من القطاع على مدى أسابيع.

ويأتي الاقتحام الذي نفذه الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة بعد يوم من إخلائه المستشفى الإندونيسي القريب ومواصلة الضغط على مستشفى العودة.

وقال البرش إن الجيش الإسرائيلي أمر 350 شخصا كانوا داخل المستشفى بالتوجه إلى مدرسة قريبة تؤوي أسرا نازحة. وكان من بينهم 75 مريضا ومرافقوهم و185 من أفراد الطاقم الطبي.

وقالت قناة الأقصى التابعة لحماس إن القوات الإسرائيلية أشعلت النار في المستشفى بعد ساعات من اقتحامه. وأظهرت لقطات متداولة على وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية دخانا يتصاعد من منطقة المستشفى، ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات بعد.

ولم يصدر تعليق للجيش الإسرائيلي بعد.

وجرى إخلاء جزء كبير من أنحاء بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في الشمال من السكان وتدميرها بشكل منهجي، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات قائلة إن عملياتها تهدف إلى منع مسلحي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة في غزة يوم الخميس إن خمسة من العاملين في القطاع الطبي بينهم طبيب أطفال، قتلوا بنيران إسرائيلية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات منذ أكتوبر تشرين الأول.

وفي بيان لها، حملت حركة حماس إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مصير المرضى والجرحى والطاقم الطبي داخل المستشفى.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 45400 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة هناك. ونزح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وطال الدمار مساحات واسعة من القطاع.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنه مقاتلو حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.