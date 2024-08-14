الجيش الإسرائيلي يقتل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية في عملية اقتحام وقصف

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أكدت إسرائيل ومصادر فلسطينية مقتل ستة فلسطينيين خلال الليل وصباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة وبالقرب من القدس.

وأعلن محافظ طوباس أحمد سعد لوكالة فرانس برس “استشهاد خمسة فلسطينيين هذا الصباح، أربعة في طمون وواحد في طوباس”.

وبحسب سعد “بدأت الهجمة بعد الفجر، حاصرت (القوات الإسرائيلية) منزلا في طوباس وأخلته ومن ثم تم قصف المنزل بقذيفة إنيرجا”.

وأضاف “تحتجز قوات الاحتلال جثامين الشهداء الخمسة”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أعلنت “استشهد ثلاثة شبان اليوم الأربعاء في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الشبان في بلدة طمون جنوب شرق طوباس”.

وذكرت الوكالة أن جثامين الشبان الثلاثة “محتجزة” لدى القوات الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء أعلنت في وقت سابق صباح الأربعاء “استشهاد الشاب فايز فواز أبو عامر برصاص قوات الاحتلال بعد ان حاصرته داخل منزله” في طوباس في شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته “باشرت عملية لإحباط الانشطة الإرهابية في قريتي طوباس وطمون في منطقة الأغوار”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة إكس “حتى الآن قضت القوات على مخرب واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات واعتقلت عددا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية”.

وفي بلدة طمون قال الجيش إنه “نفذ غارات جوية” استهدفت مسلحين، مؤكدا أن العملية متواصلة.

كذلك أعلنت الشرطة الإسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء قتل شاب في السادسة عشرة من العمر قرب القدس بعد أن “صعد إلى أعلى الجدار(الأمني) وألقى زجاجات حارقة”.

وقالت الشرطة في بيانها إنها نقلت الشاب لتلقي العلاج قبل إعلان وفاته.

تشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 625 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.

ع س/ها/ص ك