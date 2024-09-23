الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

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من آري رابينوفيتش ومايا الجبيلي

القدس (رويترز) – شن الجيش الإسرائيلي أكبر موجة من الضربات الجوية من حيث النطاق على أهداف لجماعة حزب الله في لبنان يوم الاثنين واستهدف في وقت واحد جنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا وذلك في إطار الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عندما سأله صحفيون حول توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان “سنفعل كل ما يلزم” لضمان عودة السكان الذين جرى إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان، وهي أولوية عسكرية لحكومة إسرائيل.

وتأتي الضربات في خضم أعنف مواجهات عبر الحدود في صراع محتدم بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ودعا هاجاري سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن مواقع حزب الله.

وأضاف أن الجماعة خبأت على مدى سنوات أسلحة منها صواريخ كروز في منازل وبنايات في أنحاء جنوب لبنان.

وفي إفادة صحفية عرض هاجاري مقطعا مصورا من الجو قال إنه يظهر عناصر في حزب الله يحاولون إطلاق صواريخ كروز من منزل في لبنان، وهجوما إسرائيليا قبل لحظات من تنفيذ الإطلاق.

وقال “حزب الله يعرضكم للخطر. يعرضكم وعائلاتكم للخطر”.

وأضاف أن إسرائيل بدأت في ضرب مواقع لحزب الله بعد أن علمت بأن الجماعة المتحالفة مع إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل.

وقال شهود من رويترز إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت موجة مكثفة من الهجمات الجوية صباح يوم الاثنين على بلدات على طول الحدود الجنوبية للبنان وحتى شمالا.

وسمع مراسلو رويترز في مدينة صور الساحلية بجنوب البلاد طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض فوق جنوب لبنان مع سلسلة من الهجمات الجوية القريبة.

وأفادت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله بأن هجمات جوية إسرائيلية استهدفت ضواحي العديد من البلدات والقرى في الجنوب وسهل البقاع في شرق لبنان. وأظهرت لقطات مصورة أعمدة من الدخان تتصاعد فوق الجنوب.

وأضافت القناة أنه إلى جانب قصف سهل البقاع في شرق لبنان، نفذت طائرات حربية أيضا هجمات جوية على منطقة الهرمل في شمال لبنان.

وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل مكثف يوم الأحد مع إطلاق الجماعة صواريخ في عمق شمال إسرائيل بعد مواجهتها قصفا شديدا.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال تشييع جثمان القيادي الكبير بالجماعة إبراهيم عقيل الذي قُتل في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة “دخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين إنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بشأن أحدث الضربات العسكرية على جماعة حزب الله في لبنان.

وقال جالانت على منصة إكس “قدمت للوزير تقييما للوضع فيما يتعلق بتهديدات حزب الله وأطلعته على عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لتقليص قدرة حزب الله على شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين”.

وأضاف “ناقشنا أيضا الوضع الإقليمي الأوسع والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها”.

ويتعرض حزب الله لضغوط غير مسبوقة منذ انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤه.

واتُهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي يُعد خرقا أمنيا غير مسبوق، لكنها لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.