الجيش الإسرائيلي يقصف جسرا فوق نهر الليطاني في لبنان

تل أبيب 13 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على جسر في جنوب لبنان اليوم الجمعة، وهي على ما يبدو المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل باستهدافها بنية تحتية مدنية خلال الحملة الحالية ضد حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جسر الزرارية، الذي يمتد فوق نهر الليطاني، تم استهدافه لأنه معبر رئيسي يستخدمه مقاتلو حزب الله للتنقل بين شمال وجنوب لبنان، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الزعم.

وأضاف أن مقاتلي حزب الله ثبتوا منصات إطلاق صواريخ بالقرب من الجسر وشنوا هجمات على إسرائيل انطلاقا من المنطقة.

وقال الجيش في بيان إن استهداف الجسر كان ضروريا لإزالة تهديد للمدنيين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية بأن طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في منطقة برج حمود ببيروت على مشارف العاصمة اللبنانية من جهة الشمال اليوم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات يومية هذا الأسبوع على لبنان في إطار حملة على جماعة حزب الله المدعومة من طهران، وذلك بعد أن شنت الجماعة هجمات على إسرائيل في الثاني من مارس آذار ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونزح مئات الآلاف من اللبنانيين.

