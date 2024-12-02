الجيش الإسرائيلي يقصف منازل بشمال غزة ومقتل 25 بينهم 15 في غارة واحدة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قصفت قوات إسرائيلية منازل في شمال قطاع غزة خلال الليل، وقال مسعفون فلسطينيون يوم الاثنين إن 15 شخصا على الأقل قُتلوا في غارة جوية على أحد المباني التي تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن المستشفيات الثلاثة التي تعمل بالكاد في المنطقة أصبحت غير قادرة على التعامل مع عدد الجرحى، فيما لا يزال آخرون مفقودين ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليهم.

وأوضح سكان أن منازل تعرضت للقصف واشتعلت النيران في بعضها في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ عدة أسابيع.

وذكروا أن طائرات إسرائيلية مسيرة ألقت قنابل في محيط مدرسة تؤوي عائلات نازحة في بيت لاهيا، وذلك في إطار حملة عسكرية يقول سكان إنها تهدف لإجبارهم على الرحيل.

ويقول فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يسعى لإفراغ الطرف الشمالي لغزة من السكان من خلال عمليات الإخلاء القسري والقصف لإنشاء منطقة عازلة. وينفي الجيش الإسرائيلي ذلك قائلا إنه أعاد العمل في المنطقة لمنع مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة جمع صفوفهم في منطقة سبق أن أخرجهم منها.

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم قادته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 44400 شخص وتسببت في نزوح معظم السكان. ودُمرت مساحات شاسعة من القطاع.

واتهم وزير دفاع إسرائيلي سابق يوم الأحد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة، وهو اتهام استنكرته الحكومة بشدة.

وقال موشيه يعلون، الجنرال السابق ذو المواقف المتشددة، لوسائل إعلام إسرائيلية إن وزراء متطرفين في الحكومة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعون إلى طرد الفلسطينيين من شمال غزة ويريدون معاودة إنشاء مستوطنات يهودية هناك.

ورفض الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين اتهامات يعلون ووصفها بالخطيرة.

وقال “جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل وفقا للقانون الدولي، ويجلي المدنيين على أساس الضرورة العملياتية، من أجل حمايتهم”.

وقال مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في غزة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين نزح معظمهم داخليا.

وقال مسعفون إن 10 آخرين قُتلوا في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء غزة، مما رفع عدد القتلى يوم الاثنين إلى 25.