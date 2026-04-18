الجيش الإسرائيلي يقول إنه “حيّد” مسلحا مشتبها به في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت “تحييد” شخص قال إنه كان مسلحا بسكين تسلل إلى مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد تلقي بلاغ عن تسلل إرهابي مشتبه به إلى مستوطنة نيغوهوت، تم التعرف على إرهابي كان بحوزته سكين وتحييده”، مضيفا أن قوات الجيش “تُجري عمليات تمشيط في المنطقة”.

وأشار البيان إلى عدم ورود أي تقارير عن إصابات أخرى، من دون تقديم تفاصيل حول هوية الشخص الذي أعلن تحييده أو حالته.

وقد تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل حرب غزة.

وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا – كثير منهم مسلحون، بالإضافة إلى عشرات المدنيين – في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة.

وتشير إحصائيات إسرائيلية رسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 45 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

