الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط صاروخا أطلق من اليمن

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا سطح-سطح أطلق من اليمن يوم الأحد.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية (أرو-3) أسقطت الصاروخ قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقبل اعتراض الصاروخ، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية يوم السبت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة في اليمن، ردا على هجوم بطائرة مسيرة شنته الجماعة على تل أبيب.