الجيش الإسرائيلي يقول إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه أغار على عدة مواقع تابعة لحزب الله في لبنان مستهدفا مركز تدريب ومستودعات أسلحة.

وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن شن “الطيران المعادي” الإسرائيلي “سلسلة غارات جوية” في مناطق جبلية في منطقتي النبطية وجزين في جنوب البلاد، إضافة إلى غارات أخرى استهدفت جرود منطقة الهرمل (شمال شرق).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس “تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية”.

وأضاف أن الضربات شملت “مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة”.

ورغم وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان وإسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تواصل الدولة العبرية تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، متهمة إياه بإعادة التسلّح.

وفي ظل ضغط أميركي شديد وخشية تكثيف إسرائيل لضرباتها، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بناه العسكرية بحلول نهاية العام في المنطقة الممتدة من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني الواقع على مسافة نحو ثلاثين كيلومترا شمالها.

لكن إسرائيل شككت في فاعلية هذه العملية، واتهمت حزب الله بإعادة التسلح.

أنهى اتفاق وقف إطلاق النار شهرين من الحرب المفتوحة، اغتالت خلالها إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدة قادة آخرين.

وجاءت الحرب عقب عام من تبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، على خلفية الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في لبنان أحد أعضاء فيلق القدس، المكلف العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، متهما إياه بالتخطيط لهجمات “من سوريا ولبنان”.

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة أشخاص الخميس.

ومنذ سريان الاتفاق، قُتل أكثر من 340 شخصا بغارات إسرائيلية في لبنان بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

