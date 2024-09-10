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الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف عددا من قادة حماس في غزة

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه شن هجوما استهدف عددا من كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل مركز قيادة وتحكم “تم تمويهه” داخل منطقة إنسانية بخان يونس بجنوب قطاع غزة.

وذكر في بيان أن المستهدفين “ضلعوا بشكل مباشر في مجزرة السابع من أكتوبر، وعملوا على تنفيذ مخططات إرهابية خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن عدد القتلى الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي لحماس “لا يتوافق” مع ما لديه من معلومات.

وقال إن من بين المستهدفين قائد القوة الجوية لحماس في قطاع غزة ورئيس قسم الاستطلاعات والأهداف في ركن الاستخبارات العسكرية التابع لحماس.

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