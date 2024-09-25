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الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعتراض صاروخا أطلق من لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب يوم الأربعاء وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح-سطح بعد رصده قادما من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

وأطلقت جماعة حزب الله اللبناية المدعومة من إيران مئات الصواريخ والقذائف على إسرائيل في الأيام الأخيرة مع تصاعد الصراع المستمر منذ شهور عبر الحدود.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أعنف غاراته الجوية في الحرب هذا الأسبوع مستهدفا قادة حزب الله، وضرب مئات الأهداف في عمق لبنان مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 1800.

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