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الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن يوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من إسقاط مقذوفين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن الهجوم. وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع في بيان تلفزيوني إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن جوريون قرب تل أبيب.

وأضاف سريع أن الهجوم على إسرائيل هو الثالث للجماعة خلال 48 ساعة.

وقال سريع من دون تقديم أدلة إن الحوثيين شنوا هجمات أيضا على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر.

وتعهد الحوثيون في الآونة الأخيرة بتصعيد هجماتهم، بما في ذلك تلك التي تستهدف إسرائيل، ردا على الغارات الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تُعدّ أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني. وقد أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 50 شخصا على الأقل.

وتأتي هجمات الحوثيين الجديدة في إطار تعهد بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل ردا على تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة المئات بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

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